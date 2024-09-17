تعرف على أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مقابل ارتفاع سعر الدقيق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق وانخفاض أسعار القمح الأوكراني

وارتفع سعر الدقيق بنحو 100 جنيه في الطن مقارنة بأسعاره السابقة، بينما تباينت أسعار القمح المستورد؛ باستقرار سعر القمح الروسي، مقابل انخفاض أسعار القمح الأوكراني بنحو 50 جنيهًا في الطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

تباين أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11550 جنيهًا للطن، سعر قمح روسي 12.5% نحو 11650 جنيهًا للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11450 جنيه للطن، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 13700 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.