وزير البيئة اللبناني: ما حدث الأيام الماضية أصعب من حرب 2006

قال ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث: إن 600 من عمال أكبر مستشفى في لبنان أصبحوا مهجرين، موضحًا: "كيف يعمل هذا المستشفى إن تعرض الناس للخطر؟! هذا التعقيد الموجود نعمل على حلحلته بالحد الأدنى حتى تظل الحياة مستمرة.

سيناريو حرب 2006 بلبنان

وأضاف "ياسين"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما حدث في الأيام الماضية أسوأ بكثير من حرب 2006 التي شهدت تهجيرا بشكل متدرج في لبنان، ولكن ما يحدث الآن تهجير بشكل سريع ولكل المناطق".

تهجير ربع سكان لبنان

وتابع وزير البيئة اللبناني: "الحكومة تتقبل النقد، ولكن يجب وضع السياق اللازم، تم تهجير ربع السكان خلال ساعات، ولا توجد دولة في العالم نظامها متماسك ومؤسساتها قوية واقتصادها جيد وعندها مؤسسات وأجهزة تتحمل تهجير ربع السكان، ولنتصور أن الولايات المتحدة ينزح منها 75 مليونا في ظرف ساعات، ماذا سيحدث؟!".

ولفت: "وضعنا سيناريوهات عديدة لتخفيف حدة الأزمة التي تخطت أضرارها حرب 2006، فقد عقدنا مقارنة مع ما حدث في تموز التي استمرت 33 يوما، وقد تستمر في هذه المرة أكثر، فالمعطيات السياسية لا تشجع، ونعمل مع المنظمات الإنسانية لفترة أطول، وبخاصة أن هناك فصل الشتاء".

وتابع وزير البيئة اللبناني: "الأهالي والناس نزحوا إلى الجبال، وهم في حاجة إلى تدفئة، فالملابس هناك تختلف عن الملابس التي يجب ارتداؤها في الساحل، ونحن في أزمة إنسانية وحالة طوارئ معقدة ومتعددة الجوانب".