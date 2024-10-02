ألمانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية إثر القصف الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين، على خلفية الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، عبر سلسلة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وفق متحدث باسم الوزارة.

المانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية

وبذلك تكون المانيا أول دولة أوروبية تستدعي دبلوماسيًّا إيرانيًّا على خلفية تلك الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قوله للصحفيين: "لقد استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في برلين".

وأضاف أن "السفير لم يكن في برلين، لهذا السبب جاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية إلى وزارة الخارجية بدلًا منه".

المانيا تطالب رعاياها بمغادرة ايران

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بمغادرة إيران فورًا؛ بسبب تزايد التوترات في المنطقة.