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مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يكشف لـ"فيتو" تفاصيل حفل الافتتاح

الفنان ماهر كمال
الفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية فيتو

كشف الفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، تفاصيل حفل الافتتاح، المقرر له مساء اليوم الأربعاء.  

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تكريم عدد من الرموز والشخصيات الفنية 

وقال ماهر كمال  في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الحفل سوف يتم من خلاله تكريم عشرات الشخصيات والرموز البارزة ومنها الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، والذى يعد المؤسس الاول لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، والفنانة فريدة فهمي والتي تعد من رائدات العمل الفني خاصة الفن الشعبي، كما سيتم تكريم الفنان الراحل محمد خليل.  

 

عقد عدد من الندوات العلمية 

وأوضح أن اليوم الثاني من المهرجان، سوف يشتمل عقد الندوة العلمية الأولى للمهرجان والتي تتناول عدد من الموضوعات الفنية الخاصة بالتراث من منظور شعبي وسوف يتم خلالها أيضا تكريم عدد من الفنانين الشعبيين والمعروفين في الإسماعيلية، منهم الفنان فوزى الجمل، والفنان إبراهيم الورداني، الفنان حسن سعد، الفنان يحي مكي، والشاعر مدحت منير، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات الأخرى والتي سوف يتم تكريمها طوال المهرجان.  

 

توزيع نشرة خاصة بالمهرجان 

وأضاف ماهر كمال، أنه سوف يتم توزيع نشرة ورقية خاصة بالمهرجان والتي قام بعملها الأديب يسرى حسان،تحتوي على كل أخبار المهرجان.  

 

تفاصيل أوبريت حفل الافتتاح 

ولفت إلى أن حفل الافتتاح سوف يحمل هذا العام شكلا مختلفا وبه العديد من الاستعراضات الفنية وأوبريت فني يقدمه راقصين من الإسماعيلية والشرقية والإسكندرية،تصميم الفنان عمرو عجمي، وأليف الاشعار لطارق على، وإخراج ماهر كمال.  

 

فكرة أوبريت حفل الافتتاح 

ويتناول الأوبريت فكرة تصدر مصر لمقدمة الدول العربية، رغم كل التحديات التي مرت بها وقيامها ببناء نفسها حتى أتمت بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ثم صورة لحلم كل الشعوب وهو السلام.  

 

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