الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: تبني العديد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة.  

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الهدف من اللقاء 

هدف اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في عدد من المشروعات المستقبلية بين الجانبين.  

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية بمنطقة قناة السويس 

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الدولة المصرية دفع عجلة التنمية بمنطقة قناة السويس وهو ما تعبر عنه جهود الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية من خلال تبني العديد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات.  

تعزيز سبل التعاون بين الهيئة ومحافظة بورسعيد 

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد في إطار الدور المجتمعي والخدمي للهيئة، متعهدا ببذل مزيدا من الجهد لخدمة مجتمع مدن القناة.  

 

أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة 

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس واستثمار مزايا الموقع المتميز للمحافظة وما تتمتع به من مقومات مادية وبشرية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.  

 

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطط المستقبلية لتنمية المحافظة تشتمل على العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية الضخمة التي ستمثل نقلة نوعية للمحافظة تضمن الاستغلال الأمثل لإمكانياتها ومواردها المتنوعة.  

 

شملت الزيارة، تفقد عدد من المواقع والأراضي الفضاء ومناقشة سبل الاستفادة منها بما يحقق مصلحة أبناء المحافظة ويخدم الأهداف التنموية.
 

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