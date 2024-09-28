السبت 28 سبتمبر 2024
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الترخيص لشركات كهرباء ونزع ملكية أراضٍ، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في أعدادها 38 مكرر (ب)، ومكرر (ج)، الصادرتان في 23 سبتمبر 2024، 3 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الترخيص لشركتين لإقامة مشروعات طاقة كهربائية، وتعديل إجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض، ونزع ملكية أراضي لـصالح مـشروع تطوير إحياء مناطق القاهرة التاريخية.


- قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024، بشأن منح شركتين الموافقة المنصوص عليها بالمادة (20)، من قانون الاستثمار، بشأن القواعـد التنظيميـة للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائيـة مـن مصادر الطاقة المتجددة.


-وقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، حيث تضاف فقرة أخيرة إلى عجز البند ثانيًا قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض، والذي ينص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الاستثناء من بعض قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضى، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة"

 


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضي الموضح بيانها ومواقعها ومـساحتها وحـدودها بالمـذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة، وذلك لـصالح مـشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرارى رئـيس مجلـس الوزراء رقمى 3503 لسنة 2022، و2733 لسنة 2023.  

 

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