تشغيل أكبر مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للأطفال على مستوى الجمهورية بجامعة سوهاج

استعداداً لدخولها ضمن الافتتاحات الرئاسية

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل الاسبق، واللواء مدحت بهجت نائب رئيس الشركة، وذلك للوقوف علي التجهيزات النهائية لإستلام وتشغيل مستشفي شفا الأطفال، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأطفال الصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد علي الأهالي في الحصول على تلك الخدمات.

تشغيل أكبر مستشفي لتقديم الرعاية الصحية للأطفال علي مستوي الجمهورية بجامعة سوهاج

وأكد النعماني علي ان مستشفي شفا الاطفال هو أول مستشفى تخصصي لطب وجراحة الأطفال، وتعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفه خاصة، حيث وجه فى زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد، حيث تم تصميم المبني وتجهيزه ليوفر أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

مستشفي شفا الاطفال هو أول مستشفى تخصصي لطب وجراحة الأطفال

وقال النعماني أن الأجهزة التنفيذية فى سباق مع الزمن للإنتهاء من كافة التجهيزات النهائية فى المستشفى، استعدادًا لدخولها ضمن الافتتاحات الرئاسية وتشغيلها لتقديم الخدمات الطبية فى أسرع وقت، مؤكدًا انه يتم المتابعة الدقيقة للمشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وبأعلى جودة وفي المواعيد المقررة، حسب الخطة الزمنية للمشروع.

وأشاد المهندس هاني ضاحي بجامعة سوهاج والطفره الإنشائية المتميزه المقامه علي أرضها، واصفا إياها بقلب الصعيد النابض، مثمنًا ما يقوم به الدكتور حسان النعماني من مجهودات لاستكمال المنظومة الطبية، وخاصة فى التخصصات التى بها عجز بمستشفيات المحافظة مما يساهم فى الارتقاء بقطاع الصحة بسوهاج، وإتاحة الفرصة أمام أبنائها للاستفادة من الخدمات الطبية التى يحتاجون إليها داخل نطاق المحافظة.

استعدادًا لدخولها ضمن الافتتاحات الرئاسية..

النعماني يجتمع مع وزير النقل الأسبق للوقوف علي التجهيزات النهائية لافتتاح وتشغيل أكبر مستشفي لتقديم الرعاية الصحية للأطفال

وأوضح ضاحي إن المشروع لم يغفل توفير مساحات خضراء متنوعة حول المباني بها حدائق ومتنزهات وخدمات ترفيهية روعي في تصميمها فصل مسارات الحركة لتحقيق الخصوصية الازمة لكل مبنى ومستعمليه، بالإضافة إلي تبني مبادئ العمارة الخضراء والذكية في اختيار مواد التشطيب والتجهيز وفي الإدارة والتشغيل والصيانة، مع النواحي الجمالية واختيار الألوان المبهجة في تصميماته الخارجية والداخلية واختياره بما يحقق البهجة والألفة لدى المستعمل ويخفف من آلام الأطفال ورهبتهم من المكان، بالإضافة إلي غرف لألعاب الأطفال.

وعقب الاجتماع اصطحب الدكتور حسان النعماني أعضاء الوفد لمتابعة سير التجهيزات النهائية داخل مستشفى شفا الأطفال الذي أقيم على مساحة ٤,٥٠ فدان وذلك بتكلفة مليار جنيه، حيث تم خلال الجوله تفقد المبني والذي يتكون من بدروم وأرضي و٦ أدوار متكررة وغرف خدمات كهربائية بالدور الأرضي بمساحة ١٥٠٠ م ملاصق لمبنى المستشفى. كما يشتمل المبني علي ٢٦٣ سريراََ وغرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير،العناية المركزة،حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، والعديد من الخدمات الطبيه، الي جانب اجمالي مسطحات ٤٨٠٠٠ م، وخزان أرضي سعة ٨٦٤,٠٠م٣ بمساحة ٢٧٥ م٢ ملاصق لمبنى المستشفى.