مبادرة بداية تواصل فعالياتها في سوهاج بتقديم الخدمات المختلفة

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، استمرار المديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

التأمين الصحى ينظم ندوات تثقيف صحى

في اليوم الثاني عشر للمبادرة قام فرع التأمين الصحي بسوهاج بتنظيم فعاليتين، عبارة عن ندوات تثقيف صحي استفاد منها عدد 400 فرد من المنتفعين وتلاميذ المدراس، كما تم عمل تحليل فيرس "سي " لطلاب الصف الأول الإعدادي، استفاد منها 6105 طالب وطالبة، فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فعاليتين بمركز ومدينة دار السلام، عبارة عن استطلاع رأي ميداني للمواطنين بمدينة دار السلام، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستطلاع رأي العملاء بمركز خدمة عملاء دار السلام، استفاد منها عدد 176 مواطن.

الاوقاف تنظم ندوات تصحيح مفاهيم

كما نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج بجميع مراكز المحافظة، ندوة عن " تصحيح المفاهيم المغلوطة فيما يخص صحة المرأة والطفل، استفاد منها 20 ألف مواطن، وندوة عن العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، استفاد منها 17 ألف مواطن.

ونظمت مديرية الصحة بسوهاج خلال اليوم الثاني عشر للمبادرة، عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 31 ألف و245 مواطن. الزراعة تنظم 5 فاعليات بالقرى

ونظمت مديرية الزارعة 5 فعاليات بقرى " البطاخ ونجع أبو عوض بالمراغة، العمايدة بالمنشاة، وبرديس بمركز البلينا، وقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية"، تضمنت " زيارات منزلية للتوعية حول مكافحة القوارض، دورة تدريبية عن الإنتاج الحيواني، ودورة تدريبية عن تطبيق المبيدات"، استفاد منها 98 مزارع، ونظم فرع المجلس القومي للسكان ندوة توعوية برعاية طفل شرق، استفادة منها 25 مواطن، كما نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل مبادرة " إدرب إتأهل " بمدينة البلينا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور 76 مواطن.

فيما قامت مديرية العمل بتنظيم عدد 13 فعالية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، تضمنت برامج تدريبية على " المخبوزات، الخياطة، الكهرباء، مشغولات، صيانة المحمول، المساحة، السباكة، التبريد والتكييف، استفاد منها 141 من شباب وأبناء سوهاج، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة 5 فعاليات بمراكز شباب " البطاخ، الري، سلامون "، شملت " البيئة وأندية المناخ، وأنشطة كشفية، وإنشاد، ونادي العلوم وتكنولوجيا"، استفاد منها 148 من شباب وأبناء المحافظة، ونظمت مديرية التربية والتعليم 3 فعاليات، منها " حملات توعية مكبرة للمعلمين في مدارس الدمج، ونشر الوعي بالمبادرة، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية، والتدريب على بحوث الفعل"، استفاد منها 104 فرد.

كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وشركة إنماء للتمويل التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بتنظيم ندوة لأصحاب المصانع، والتجار ومنتسبي الغرفة بسوهاج والتي تقوم بالتصدير ولديها احتياج تمويلي بالدولار الامريكي، وذلك بمقر إدارة المنطقة الصناعية بالكوثر، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

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