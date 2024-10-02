الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد منافذ بيع المنتجات الغذائية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد منافذ بيع المنتجات الغذائية

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة مع بداية الإسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024 /2025، لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة، ومعايير الجودة بمنافذ بيع المنتجات الغذائية التي تقدمها كافيتريات الجامعة لطلابها داخل الحرم الجامعي، رافقه خلال الجولة اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مدى تطبيق معايير الصحة والسلامة داخل الكافيتريات الجامعية

 

وقال رئيس الجامعة، إنه تم متابعة مستويات الجودة والنظافة، ومراحل إعداد وطهي الأطعمة المقدمة للطلاب بالكافيتريا، وكذلك تم فحص ومراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على المنتجات الغذائية بمنفذ بيع السلع والعصائر والحلوي، ومعاينة طرق حفظ المعلبات وكيفية تخزينها ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة.

وأكد النعماني، خلال جولته، أن الجامعة تحرص على تسخير كافة الإمكانيات وتوفير جميع المتطلبات التى يحتاجها الطلاب لضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر، وتقوم بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب للتأكد من جودتها، وذلك يأتي فى إطار دور الجامعة المتعلق بتحقيق منظومة صحية واجتماعية متكاملة لرعاية طلابها على مدار العام الدراسي.

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