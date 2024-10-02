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حضور جماهيري كبير بمسابقة أفلام الطفل بمهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي

شهدت مسابقة أفلام الطفل حضورا جماهيرا كبيرا من أطفال الإسكندرية مع انطلاقها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان ورئيس جمعية كتابة ونقاد السينما، المقرر أن تستمر فعالياته حتى 5 أكتوبر الحالى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدورة مهداه إلى اسم الفنانة نيللى.

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وعرض اليوم، من اسبانيا فيلم كارمن والمعلقة الخشبية، وفيلم  إلى اللقاء يا سمكة، ومن فرنسا فيلم مخبز بوريس، من فلسطين فيلم قصير عن الاطفال،و فيلم جزيرة، من كرواتيا فيلم الجوارب الموسيقية، من إسبانيا وكرواتيا فيلم الحقيقة الكاملة.


ويرأس لجنة تحيكم المسابقة الفنان سامح حسين وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، ومدير المسابقة نورس مراد، وتتنافس الأفلام على ثلاث جوائز وهى جائزة أفضل فيلم روائى قصير وجائزة أفضل فيلم تسجيلى قصير وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وتمنح لفيلم روائى وتحريك وتسجيلى قصير ضمن أفلام المسابقة.

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مهرجان الاسكندرية السينمائي

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