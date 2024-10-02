الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، انطلاق مسلسل مطعم الحبايب لأحمد مالك وهدى المفتي

مطعم الحبايب، فيتو
مطعم الحبايب، فيتو

ينطلق الليلة  عرض مسلسل مطعم الحبايبن بطولة عدد من النجوم على رأسهم أحمد مالك وهدى المفتي.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل  عرض المسلسل إبتداءا من الليلة في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت القاهرة على منصة شاهد.

ونشر عبد الله أبو الفتوح، منتج العمل، صورة جديدة لأبطال المسلسل عبر حسابه على موقع وتطبيق انستجرام وعلق “الليلة ١١ مساءا بتوقيت القاهرة على شاهد إن شاء الله”.

برومو مسلسل مطعم الحبايب 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل مطعم الحبايب قد طرحت البرومو الخاص بالعمل المقرر عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما عرضت القناة الرسمية لمنصة شاهد على يوتيوب البرومو أيضًا.

وعلق عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل مطعم الحبايب عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام على برومو العمل قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله "مطعم الحبايب" علي شاهد ٣ أكتوبر أن شاء الله".

ويكشف البرومو عن جوانب من أحداث المسلسل والتي تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد مالك حمزة العيلي مسلسل مطعم الحبايب محمود البزاوي مطعم الحبايب منصة شاهد هدى المفتي

مواد متعلقة

ياسمينا العبد تنشر كواليس تصوير البحث عن علا (صور)

خريطة أعمال منصة شاهد في شهر أكتوبر، مسلسل مطعم الحبايب الأبرز

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 14

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 8، إسعاد يونس تكشف تفاصيل قصة جيرانها "العفاريت"

الأكثر قراءة

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بيراميدز يضم الغاني إيجولا رسميًا

موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي 2024

فرمان جديد من محمد رمضان قبل انطلاق الموسم الجديد

مفاجأة، اكتشاف طعنات في جثامين ضحايا حريق شقة الدقهلية

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

المزيد
الجريدة الرسمية