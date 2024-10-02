الليلة، انطلاق مسلسل مطعم الحبايب لأحمد مالك وهدى المفتي

ينطلق الليلة عرض مسلسل مطعم الحبايبن بطولة عدد من النجوم على رأسهم أحمد مالك وهدى المفتي.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل عرض المسلسل إبتداءا من الليلة في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت القاهرة على منصة شاهد.

ونشر عبد الله أبو الفتوح، منتج العمل، صورة جديدة لأبطال المسلسل عبر حسابه على موقع وتطبيق انستجرام وعلق “الليلة ١١ مساءا بتوقيت القاهرة على شاهد إن شاء الله”.

برومو مسلسل مطعم الحبايب

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل مطعم الحبايب قد طرحت البرومو الخاص بالعمل المقرر عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما عرضت القناة الرسمية لمنصة شاهد على يوتيوب البرومو أيضًا.

وعلق عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل مطعم الحبايب عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام على برومو العمل قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله "مطعم الحبايب" علي شاهد ٣ أكتوبر أن شاء الله".

ويكشف البرومو عن جوانب من أحداث المسلسل والتي تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

مسلسل مطعم الحبايب

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.