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اقتصاد

البورصة المصرية، هبوط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب متأثرا بالأحداث الجيوسياسية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، هبط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2024،  بحركة تداولات البورصة المصرية متأثرا بالأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للعرض ونحو 4060 جنيها للطلب. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.  

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

 ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

 سجل  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2652 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

 

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4097 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3580 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3072 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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