نشاط مكثف لوكيل الإدارة التعليمية بالإبراهيمية في الشرقية
قالت توحيدة عبد المقصود وكيل اإدارة الإبراهيمية التعليمية محافظة الشرقية إنها قامت اليوم بمتابعة مجموعة من مدارس الإدارة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، ومدى الانضباط والالتزام وانتظام سير العمل.
وكيل إدارة الإبراهيمية التعليمية تتفقد مدارس قرية مباشر
وبدأت وكيل الإدارة بزيارة مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين بقرية مباشر، حيث حضرت الطابور والإذاعة المدرسية وتحية العلم، يليها مباشرة زيارة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بقرية مباشر.
مراجعة الحضور والانصراف وزيارة الفصول
وتم خلال الزيارة مراجعة حضور وغياب الطلاب ومقارنتها بسجلات شئون الطلبة، للتأكد من دقة البيانات وإلتزام المدرسة باللوائح التحفيزيةكما قامت بزيارة الفصول الدراسية لمتابعة أداء المعلمين أثناء الحصة الدراسية
تفعيل الأنشطة اليومية داخل المدرسة
كما تأكدت من سير المنهج التعليمي بشكل فعال، وجيد، كما أكدت أيضا على ضرورة تفعيل الأنشطة اليومية داخل المدرسة لما لها من مردود إيجابي على مستوى الطلاب وصحتهم البدنية والنفسية. أيضا التركيز على تنمية المهارات لدى الطلاب وتعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.
وكان فى استقبالها عدد من الموجهين ووكيل التعليم الابتدائي والعلاقات العامة، ومديرو المدرستين كل فى مدرسته وكامل هيئة المعلمين والعاملين فى كل مدرسة
الأتوبيس الطائر بالإبراهيمية
كما إنطلق الأتوبيس الطائر للمرور على مدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس ومدى الانضباط والالتزام، واللجنة المشكلة من الموجهين ومقررى المواد، وأعضاء مكاتب التنسيق وجانب من التوجيه المالى والتعليم الإبتدائى.
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