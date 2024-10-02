القماش: التوقيت ليس في صالحنا ونسعى لتحقيق طموحات الشراقوة للتأهل لدوري المحترفين (فيديو)

أكد خالد القماش، المدير الفني الجديد لفريق نادي الشرقية الرياضي أنه وقع على عقد تدريب الفريق لمدة موسم لتدريب الفريق، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع الجهازواللاعبين لتحقيق آمال وطموحات الشراقوة نحو التأهل لدوري المحترفين.

وقال القماش: "هناك صفحة جديدة مع جميع اللاعبين فى الفريق وسوف أشاهد جميع اللاعبين خلال المباراة الودية المقبلة للوقوف على مستوى الأنسب والتواجد فى التشكيل الأساسي حيث هناك قائمة تضم نحو 32 لاعبًا".

وأشار المدير الفني الجديد إلى أن التوقيت ليس في صالح الجهاز الفني بسبب ضيق الوقت ولكن هناك خبرات كبيرة في الفريق سوف نعمل على استخراجها فى المباريات المقبلة في دوري القسم الثاني ب.

مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فنيا لنادي الشرقية

عقد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي مساء أمس مؤتمرًا صحفيًّا، لتقديم الكابتن خالد القماش، المدير الفني الجديد للفريق الأول والإعلان عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد وهو ما عرضته فيتو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فنيا لنادي الشرقية، فيتو

رسميا، الشرقية يوقع عقود تولي خالد القماش قيادة الفريق لمدة موسم

وقع مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدي مرزوق عقودًا رسمية مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي الأسبق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

شهدت الجلسة حضور كل من: ابراهيم الباجورى عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي، والسيد رجب المدرب العام للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول بنادى الشرقية الرياضي مع جنوب سيناء في الجولة الأولى من منافسات مجموعة القاهرة «أ» بدوري القسم الثاني «ب»، والمحدد لها 11 أكتوبر المقبل.

مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فنيا لنادي الشرقية، فيتو

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للشرقية بقيادة خالد القماش

وأعلن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة حمدي مرزوق في وقت سابق تعيين نجم الإسماعيلي السابق خالد القماش مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني خلفا لحسن مصطفى المدير الفني السابق للفريق الذي رحل لتدريب نادي دياموند.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الشرقية مكونا من: خالد القماش مديرا فنيا للفريق وسيد رجب مدربا عاما ومحمد برونتو مدرب وحمادة حنيدق مدرب حراس المرمى وعلاء مختار مدير إداري وأحمد سمير شؤون لاعبين، وعبد الله إمام إداريا، والدكتور أحمد طلبة مخطط أحمال، والدكتور حسن الحاوى طبيب الفريق، وعلاء مصطفى علاج طبيعي ومسؤولو مهمات الفريق عمرو كوكو وياسر سامي.