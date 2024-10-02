خلافات وعدم الإنجاب، شاب وفتاة يتخلصان من حياتهما بالقليوبية

شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، تخلص شاب وفتاة من حياتهما في واقعتيين مختلفتين احداهما بشنق نفسها والاخر بتناول حبة الغلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.

تخلص شاب وفتاة من حياتهما بالقليوبية

تلقي مدير امن القليوبية اخطارا من مركز طوخ بورود بلاغ عن قيام شاب وفتاة بالتخلص من حياتهما في واقعتيين مختلفتين احداهما بشنق بنفسها والاخر بتناول حبة الغلة، انتقلت الاجهزة المعنية تم نقل الجثتين الي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.

واوضح التحريات الاولي ان الفتاة شادية ومتزوجه وكانت تمر بظروف بظروف نفسية سيئة لعدم قدرتها علي الانجاب، فخنقت نفسها بحبل داخل غرفتها والواقعة الاخري لشاب يعمل مع زوج اختة فى"محمصة" بالفيوم حصل اختلاف بينهما فتناول حبة الغلة ولقي مصرعه في الحال.