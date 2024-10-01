بسبب خلافات الجيرة، إصابة شقيقين وآخر في مشاجرة بالخصوص (صور)

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها 3 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، أخطر اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القليوبية بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بلاغا من: هشام عزيز وشقيقه مصطفى وجارهم وليد أحمد بإصابتهم بجروح قطعية بالوجه والذراع والرأس اثر قيام 7 من الأشخاص بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء "سنج وسيوف".



كشفت التحريات التى أشرف عليها العميد محمد السيد مدير مباحث القليوبية أن وراء الواقعة شخص يدعى زياد عطية ومعه 6 آخرين بينهم 2 أشقاء قاموا بالتعدى على المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء فى شارع شكرى سعيد من شارع الصرف الصحي الخصوص القليوبية.

كما كشفت التحريات أن سيدتين أشقاء أحد المتهمين وراء الواقعة بسبب خلافات مع جيرانهم المصابين الثلاث واستعانا الشقيقتان بشقيقهم الذى استعان بباقى المتهمين وتوجهوا إلى مكان الواقعة وتعدوا عليهم بالضرب المبرح.. ألقى القبض على أحد المتهمين وجار ضبط الاخرين.