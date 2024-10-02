إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد
أعلن متحدث مؤسسة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو إلغاء كافة الرحلات الجوية في البلاد حتى غد الخميس، حفاظا على سلامة الطيران في ظل الوضع في المنطقة.
استرداد جميع رسوم التذاكر
وأكد يازرلو، اليوم الأربعاء، أنه "لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم".
وفاجأت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.