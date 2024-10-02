إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

أعلن متحدث مؤسسة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو إلغاء كافة الرحلات الجوية في البلاد حتى غد الخميس، حفاظا على سلامة الطيران في ظل الوضع في المنطقة.

استرداد جميع رسوم التذاكر

وأكد يازرلو، اليوم الأربعاء، أنه "لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم".

وفاجأت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان.