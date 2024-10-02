مع انتهاء موسم الأصناف الرئيسية، تعرف على أسعار المانجو بالأسواق

تقلصت أنواع المانجو المطروحة في الأسواق؛ بالتزامن مع انتهاء مواسم عدد من أصناف المانجو الرئيسية، لتنهي ملكة الفواكه الصيفية موسمها الرائج لعام 2024، الذي بفضل زيادة المعروض منها خلال الموسم كانت أسعارها في متناول الجميع.

تقلص الأصناف المطروحة من المانجو مع نهاية الموسم

وبدأ موسم المانجو مبكرًا هذا العام؛ إذ طرحت أصناف منها بداية من منتصف يونيه الماضي، لتتوالى طرح الأصناف التي تخطت الـ 18 صنفًا، ثم تقلصت أعداد الأصناف المطروحة في السوق.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو المطروحة حاليًا في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار المانجو المطروحة حاليًا في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فضلًا عن سعر المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

صنفان من المانجو في سوق العبور

ففي سوق العبور تقلصت أصناف المانجو المطروحة من 18 صنفًا إلى صنفين، إذ تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو المانجو كيت من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن سعر المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو كنت نحو 36 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو سكري اسمعلاوي وزن كيلو نحو 42 جنيهًا.

بلغ سعر المانجو العويس اسمعلاوي وزن كيلو نحو 80 حنيهًا.

بلغ سعر مانجو نعومي وزن كيلو نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مانجو أصناف نحو 40 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو المانجو ألوان نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو جوليك نحو 38 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو تومي نحو 50 جنيهًا للكيلو.