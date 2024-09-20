"مبادرة بداية" تجوب مراكز سوهاج لتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب

تابع خالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة فريق المبادرة الرئاسية «بداية» والتي تجوب المركز لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.

وتضمنت الفعاليات الميدانية تنفيذ أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وألوان وزجاجات مياه وأقلام وعدد من المستلزمات.

وذلك في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.

رئيس مركز ساقلتة يشدد على أصحاب الاعلانات بإنهاء إجراءات التراخيص

وعلى جانب آخر شدد رئيس مركز ومدينة ساقلتة على أصحاب الإعلانات التجارية غير المرخصة للأنشطة المختلفة بالنقاط الإعلانية وواجهة العقارات نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة سرعة التوجه لاستيفاء اجراءات ترخيص الإعلانات طبقا لقانون الإعلانات وقرار المحافظ وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع الإعلانات المخالفة.

يأتى ذلك فى اطار تنفيذ تعليمات وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بدعم المبادرة بكافة السبل وإزالة كل العقبات لانجاحها.

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