الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خطوات حساب تكلفة شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء للعدادات الكودية الجديدة والتي يجري تركيبها في الفترة الحالية بديلا للعمل بنظام الممارسة، أو في الوحدات والمنازل المخالفة والتي لم يصدر بها قرار بالتصالح أو الإزالة.

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن طريقة حساب تكلفة الاستهلاك بالعدادات مسبقة الدفع هي نفسها طريقة حساب الشرائح بالعدادات الكودية الموجودة بالمنازل المقننة.

طريقة حساب التكلفة بالعدادات الكودية الجديدة 

وأوضحت المصادر أن العدادات الكودية التي يتم تركيبها بالمنازل والوحدات المخالفة والتي لم يصدر بها قرار بالتصالح أو الإزالة تختلف في طريقة حساب الشرائح عن غيرها من باقي العدادات، حيث يتم حساب تكلفة الاستهلاك في تلك العدادات بسعر التكلفة والتي تصل إلى 214.5 قرش.

طريقة الحساب في العدادات مسبقة الدفع 

وأشارت المصادر إلى أن العدادات الكودية الموجودة في المنازل المقننة والعدادات مسبقة الدفع يجري حساب تكلفة الاستهلاك بها وفقا لأسعار الشرائح المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه
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