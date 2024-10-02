أبرز أسباب اتجاه وزارة الكهرباء للاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار إستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.



إجراءات مواجهة ظاهرة الفقد الكهربائي

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وذلك في إطار خطة عمل متكاملة لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين، وتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.



التحول التدريجي للشبكة الحالية

وشدد على حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، وتعمل بأحدث التقنيات وبأعلى كفاءة وأقل فقد.