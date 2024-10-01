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احذر التأخير، مواعيد تطبيق الغرامات على فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرها للمواطنين من تأخر دفع فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الماضي لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

غرامات التأخر في دفع فواتير الكهرباء 
 

وتعد فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الماضي هي ثاني الفواتير التي يتم تحصيلها بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء والتي تم إعلانها والعمل بها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة.

 

مواعيد تحصيل غرامات التأخر في دفع فواتير الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.

وشدد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن  يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.

 

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.
• الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا
• الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا
• الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا
• الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا
• الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا
• الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه
• الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

 

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