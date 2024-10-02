هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن طرح بنك مصر شهادات استثمار جديدة بعائد 35% خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها كشفت مصادر في بنك مصر أنه لم تصدر أي شهادات جديدة غير تلك التي موجودة حاليا بأعلى فائدة وهي 30%، مشيرة إلى أن تلك الشائعات كثيرا ما ترى المساحة الكبيرة من الحديث مرتبطة دوما بموعد اجتماع البنك المركزي والإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة، حيث يتبارى البعض في إطلاق الشائعات حول شهادات الادخار والاستثمار المقرر طرحها.

وقالت المصادر إن ذلك الأمر ليس بجديد حيث سبق منذ شهور الإعلان تداول شائعة حول وجود شهادة 40% مقرر طرحها وهو ما نفاه في ذلك الوقت رئيس البنك السابق محمد الأتربي عبر مداخلات إذاعية وتلفزيونية كثيرة.

وكان بنك مصر قرر في وقت سابق طرح شهادات جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

وتصل العوائد السنوية إلى 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا إلى 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من 6 مارس 2024.

كما تم تعديل سعر الفائدة على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا، هذا مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا.

جدير بالذكر أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع امكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.