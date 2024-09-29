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اقتصاد

بنك مصر يكرم رؤساءه لآخر عقدين وأعضاء من أكملوا مدتهم في 2024‏

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

‏‏كرم عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر ‏بحضور حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى  نائب الرئيس التنفيذي وذلك اليوم الأحد ‏الموافق 29 سبتمبر 2024، كلا من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 ‏الى عام 2024، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2014، ‏والذين قاد البنك على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة في جميع نتائجه ومؤشرات ‏أدائه، كما تم تكريم عاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 إلى ‏‏2024.‏


 تكريم السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024

وتم تكريم السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم احمد الجندي، وتامر جاد ‏الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 الى عام 2024، ومحمود فوزي وزير ‏الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة ‏من عام 2020 الى عام 2024، على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة، وقد حضر التكريم لفيف ‏متميز من السادة رؤساء القطاعات ببنك مصر .‏


وأشاد عصام الدين الوكيل  رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذي في إطار الاحتفاء بالسادة المكرمين، بمسيرة ‏العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابي ‏على نتائج اعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.‏


 تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء ‏بالقيادات

وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء ‏بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحًا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن ‏في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات القيادية والفنية التي أهلته للوصول للمكانة المرموقة ‏التي يحظى بها اليوم.‏

بنك مصر يؤمن أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة

ويؤمن بنك مصر أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وركيزته في استمرار النجاحات التي تحققت على مدار تلك ‏السنوات، ويسعي البنك دائما باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى ‏والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائمًا التزامها ‏بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. ‏

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اعضاء مجلس الادارة القطاع المصرفي الشئون النيابية والقانونية الشئون النيابية بنك مصر هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الاتربى مجلس إدارة بنك مصر مؤسسة

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