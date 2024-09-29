بنك مصر يكرم رؤساءه لآخر عقدين وأعضاء من أكملوا مدتهم في 2024‏

‏‏كرم عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر ‏بحضور حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي وذلك اليوم الأحد ‏الموافق 29 سبتمبر 2024، كلا من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 ‏الى عام 2024، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2014، ‏والذين قاد البنك على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة في جميع نتائجه ومؤشرات ‏أدائه، كما تم تكريم عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 إلى ‏‏2024.‏



تكريم السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024

وتم تكريم السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم احمد الجندي، وتامر جاد ‏الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 الى عام 2024، ومحمود فوزي وزير ‏الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة ‏من عام 2020 الى عام 2024، على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة، وقد حضر التكريم لفيف ‏متميز من السادة رؤساء القطاعات ببنك مصر .‏



وأشاد عصام الدين الوكيل رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذي في إطار الاحتفاء بالسادة المكرمين، بمسيرة ‏العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابي ‏على نتائج اعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.‏



تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء ‏بالقيادات

وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء ‏بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحًا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن ‏في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات القيادية والفنية التي أهلته للوصول للمكانة المرموقة ‏التي يحظى بها اليوم.‏

بنك مصر يؤمن أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة

ويؤمن بنك مصر أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وركيزته في استمرار النجاحات التي تحققت على مدار تلك ‏السنوات، ويسعي البنك دائما باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى ‏والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائمًا التزامها ‏بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. ‏