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اقتصاد

محمد الأتربي: تغييرات مرتقبة في مجالس إدارة بنكي الأهلي ومصر

محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس بنك مصر، فيتو

كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن حدوث تغييرات في قيادات البنك الأهلي وبنك مصر الفترة المقبلة.


تغييرات مجالس إدارات البنوك الوطنية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: سيحدث تغيير في مجالس إدارات البنوك الوطنية الفترة المقبلة.

 

أسماء قيادات البنك الأهلي وبنك مصر

وأضاف: هشام عكاشة في القريب العاجل سيتولى الرئيس التفيذي لـبنك مصر ونائب جديد سيلحق ببنك مصر، أما أنا سأنتقل كرئيس تنفيذي للبنك الأهلي ومعي نائب جديد إلي جانب النائب يحيى أبو الفتوح.

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تغيير كبير في قيادات بنك مصر والبنك الأهلي

وأوضح: التغيرات في قيادات البنوك الوطنية ستحدث في القريب العاجل بمجرد انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك ولكن القرار لم يخرج ولكن هذا المتوقع.

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