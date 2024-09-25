المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة دون تغییر عند مستوى 8 بالمائة.
وذكر المركزي التونسي في بيان له اليوم الأربعاء أنه تم استعراض التطورات الاقتصادیة والمالية الأخيرة على الصعیدین الدولي والوطني وتوقعات معدلات التضخم.
التجارة الخارجية التونسية
ولفت المركزي إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو لكنه بطيئًا بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، ومقابل نمو 0.3 بالمائة في الربع السابق.
ولفت المركزي إلى أن التجارة الخارجية تحسنت خلال الربع الثالث من العام بعد أن شهدت ضعفًا طفيفًا في الربع السابق.
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