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روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

الغلاف الأيوني، فيتو
الغلاف الأيوني، فيتو

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تخطط لإطلاق أقمار صناعية جديدة تستخدم في مراقبة الغلاف الأيوني للأرض.

 

 تطوير أول قمرين صناعيين من أقمار Ionosphere-M

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"الخبراء في شركة VNIIEM التابعة لروس كوسموس تمكنوا من تطوير أول قمرين صناعيين من أقمار Ionosphere-M، وتم نقلهما إلى مطار فوستوتشني الفضائي استعدادا لإرسالهما إلى المدار".

 أول نظام روسي لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي

وأضاف البيان: "أقمار Ionosphere-M سيتم استخدامها في مشروع نظام ionozond، وهو أول نظام روسي لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي ومراقبة الطقس الفضائي حول الأرض. سيساعد هذا النظام في حل المشكلات العلمية والتطبيقية للحصول على المعرفة الأساسية حول الغلاف الأيوني للأرض واكتساب القدرة على المراقبة المستمرة للفضاء القريب لكوكبنا".

وبشكل عام تخطط "روس كوسموس" لإطلاق 4 أقمار من نوع Ionosphere-M إلى الفضاء، وستستخدم هذه الأقمار في الحصول على معلومات حول الظواهر الفيزيائية التي تحدث في الغلاف الأيوني للأرض نتيجة للتأثيرات النشطة ذات الماهية الطبيعية والبشرية، كما ستقوم هذه الأقمار بمراقبة التغيرات في البنية المكانية والزمانية للغلاف الأيوني، والاضطرابات في المجالات الكهرومغناطيسية، وكذلك تكوين الغلاف الجوي للأرض، ومراقبة توزيع الأوزون في طبقاته العليا، ومراقبة الوضع الإشعاعي وغير ذلك.

ومن المقرر إطلاق أول قمرين من أقمار Ionosphere-M من مطار"فوستوتشني" الفضائي خريف العام الجاري، وسيستخدم في عملية الإطلاق صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b، وسيشرف على العملية خبراء من شركة VNIIEM ومن وكالة "روس كوسموس" الروسية.

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أقمار صناعية الغلاف الأيوني للأرض المجالات الكهرومغناطيسية الغلاف الجوي وكالة روس كوسموس

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