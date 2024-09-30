يطالب بطرد المهاجرين ورفع العقوبات عن روسيا، حزب متطرف يتقدم انتخابات النمسا

تصدر حزب الحرية اليميني، الذي تصفه الحكومة النمساوية بالمتطرف، الانتخابات البرلمانية في النمسا، حسب أحدث استطلاعات الرأي.

الحزب المتطرف يسبح ضد التيار الأوروبي ومواقفه المعلنة، وهو الآن في طريقه لتحقيق أول فوز له في الانتخابات البرلمانية الوطنية التي أُقيمت أمس الأحد، وفق آخر استطلاعات الرأي الوطنية المنشورة حول النتائج النهائية.

وكشف آخر استطلاع للرأي، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن الحزب اليميني تقدم على المحافظين الحاكمين، بعد وضع مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والتضخم وأوكرانيا ومخاوف أخرى، ضمن برنامجهم الانتخابي.

توقعات هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية

وتؤكد التوقعات التي نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، استنادًا إلى فرز أكثر من نصف الأصوات إلى أن حزب الحرية حصل على 29.2% وحزب الشعب النمساوي بزعامة المستشار كارل نيهامر حصل على 26.3%، بينما جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط في المركز الثالث بنسبة 20.5%.

وينظر المراقبون إلى هذه النتائج غير الرسمية، باعتبار أنها عودة قوية لحزب الحرية الذي تعرض لهزيمة مدوية بالانتخابات السابقة عام 2019، مشيرين إلى أنه حقق قفزة تاريخية بنسبة قدرها 13 نقطة والتي من المتوقع زيادتها مع انتهاء الفرز.

فرض رقابة مشددة على الحدود

ويطالب حزب الحرية الذي يتزعمه هربرت كيكل، وزير الداخلية الأسبق منذ عام 2021، بإعادة تهجير الأجانب غير المدعوين، وتحقيق ما وصفوه بأمة أكثر تجانسًا من خلال فرض رقابة مشددة على الحدود وتعليق حق اللجوء عبر قانون طوارئ.

كما يدعو أيضًا إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وينتقد بشدة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، كما يريد الانسحاب من مبادرة الدرع الجوي الأوروبية، وهو مشروع دفاعي صاروخي أطلقته ألمانيا.