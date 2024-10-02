التمثيل التجاري: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز مناخ التجارة والاستثمار

أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله،رئيس التمثيل التجاري، ان إلاصلاحات الاقتصادية الراهنة ساهمت في التأثير ايجابيا فى تعزيز مناخ التجارة والاستثمار في مصر مما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني علي التوالي وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار الدولية الصادر عن UNCTAD.

ويأتى هذا في إطار مشاركته كمتحدث رسمي بفعاليات منتدي الأعمال المصري الفرنسي المشترك وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجية وذلك في إطار زيارته الحالية لفرنسا وبحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.

وشهد المنتدى انعقاد عدد من جلسات العمل التنفيذيه والتي تمثلت أبرزها في جلسه العمل المنظمه حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المدن المصريه ونظيرتها الفرنسيه وذلك بمشاركة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بجانب رئيس جمعيه أعمال الاسكندرية بالاضافة الي ممثلي غرفة تجارة مارسيليا.

ابرز فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحه للشركات الفرنسيه في مصر

استعرض رئيس التمثيل التجاري ابرز فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحه للشركات الفرنسيه في مصر، فضلا عن دور جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال بين البلدين، مؤكدا علي ان ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات اقتصاديه عززت من تنافسيه مناخ الاستثمار في مصر ومما جعل مصر الوجهة الاستثماريه الاولي للاستثمارات الاجنبيه في افريقيا للعام الثاني علي التوالي وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمارات الدوليه الصادر عن منظمه UNCTAD.

تعزيز معدلات التجارة البينيه (المباشره ) عبر الموانئ المصريه والفرنسيه

واكد تعزيز معدلات التجارة البينيه (المباشره ) عبر الموانئ المصريه والفرنسيه وخفض درجه الاعتماديه علي التصدير الغير مباشر عبر الموانئ الوسطيه، موكدا علي استعداد التمثيل التجاري عبر مكتب التمثيل التجاري بباريس في توفير كافه البيانات الاقتصاديه التي من شأنها ان تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الاعمال بالبلدين علي المستويين التجاري والاستثماري.

وفي سياق متصل اكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله علي ما شهدته مصر خلال الفتره الماضيه من جهود وطنيه لتعزيز التحول الي الاقتصاد. الاخضر والامتثال للاشتراطات الدوليه لخفض انبعاثات الكربون واشتراطات العنايه الواجبه والمسؤليه المجتمعية، مما يجعل مصر احد ابرز الوجهات الاستثمارية الدولية المؤهلة لتكون ليس فقط مركزا لانتاج الطاقه النظيفه بل مركزا لتصدير الطاقه النظيفه دوليا واقليميا.