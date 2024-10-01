رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل افتراضية لأعضاء التمثيل التجاري

افتتح الخميس الماضي الموافق 26/9/2024 كل من أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والوزير المفوض/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ورشة العمل الافتراضية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية بتاريخ 2/7/2024 بمشاركة رؤساء المكاتب التجارية في الخارج وذلك بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية فيما يتعلق بأنشطة الترويج للبورصة المصرية.

تبادل المعلومات والبيانات بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الى أن هذا البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية، ودعم الترويج للاستثمار في البورصة المصرية من خلال المكاتب التجارية بالخارج. مشيرًا الى أنه من خلال هذا التعاون، سيتم تنظيم اجتماعات مباشرة أو افتراضية مع المستثمرين الدوليين لتعريفهم بمزايا الاستثمار في مصر، وخاصة في البورصة المصرية.

كما أكد على انه سيتم توفير الدعم المعلوماتي لأعضاء السلك التجاري والذي يمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع المستثمرين بشكل أكثر فاعلية، وجذب الاستثمارات نحو مختلف القطاعات بالبورصة المصرية بما يسهم في الترويج خارجيًا للاستثمار في البورصة المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين المكاتب التجارية بالخارج والمسئولين بالبورصة المصرية للإجابة على أي استفسارات.

ومن جانبه أشار الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري الى أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز التمثيل التجاري المصري والبورصة المصرية في يوليو الماضي مشيرًا الى أن هذا البروتوكول الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف الترويج للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري.

تعزيز الترويج الاقتصادي والاستثماري لمصر

كما أكد أن التعاون مع البورصة المصرية يعكس توجه الدولة نحو التكامل في الجهود لتعزيز الترويج الاقتصادي والاستثماري لمصر في الخارج، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وذلك بالنظر الى الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية بالخارج والتي تشكل محورًا أساسيًا في هذه العملية والمساهمة في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري وذلك من خلال تحرك المكاتب المستمر في أوساط ودوائر البيزنس والأعمال واتصالاتهم بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج.