الطب العلاجي يبحث مضاعفة السعة الاستيعابية للغسيل الكلوى بمستشفى شبراهور بالدقهلية

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى بجولة تفقدية، بمستشفى شبراهور، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

خطة توسعة قسم الغسيل الكلوي لمضاعفة السعة الاستيعابية

وقال مدكور أن فريق الطب العلاجى سيبحث خلال الزيارة خطة توسعة قسم الغسيل الكلوي لمضاعفة السعة الاستيعابية له ليتسع مستقبلا بعد تنفيذها لاكثر من 20 ماكينة غسيل كلوي لافتًا أيضًا إلى أن تكثيف الجولات التفقدية يهدف للتأكد من تواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها، وذلك ضمن خطة صحة الدقهلية، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المرور جميع أقسام مستشفى شبرا هور

وشمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، وللوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين.

جولة في مستشفي شبرا هور

كما شهد وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات تركيب جهاز الاشعة العادية,و المكان المخصص لجهاز الاشعة المقطعية والمنتظر توريده من خلال الوزارة قريبًا.

تجهيز قسم متخصص للعلاج الطبيعي للاطفال وتجهيز عناية الاطفال

واطلع فريق العلاجى على أعمال تجهيز قسم متخصص للعلاج الطبيعي للاطفال وتجهيز عناية الاطفال والجديدة والمنتظر الانتهاء منها خلال أقل من شهر من الان.