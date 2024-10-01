الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

مساعدات عينية وكفالة أيتام وتسليم كروت تكافل وكرامة ضمن أنشطة "تضامن الدقهلية"

ندوات بالدقهلية،
ندوات بالدقهلية، فيتو

نظمت مديرية تضامن الدقهلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ندوة تثقفية للرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة بعنوان "التربية الأسرية الإيجابية".

 

ندوات توعوية لأولياء الأمور  لطرق العناية الصحية للأطفال

فى مركز أجا أقامت الإدارة الاجتماعية ندوات توعوية لأولياء الأمور  لطرق العناية الصحية للأطفال والحفاظ على الأسنان والوقاية من الأمراض المعدية.

 

 

توزيع كفالة ايتام لـ  395 حالة مستحقة

وفي مركز المنزلة بالتعاون مع الإدارة الاجتماعية قامت جمعية بتوزيع كفالة ايتام لـ  395 حالة مستحقة،كما قامت جمعية شباب النهضة بالمنزلة بتوزيع مساعدات مالية لـ 106 اسرة من الأولي بالرعاية.

تنفيذ تدريب "مودة"لـ 40 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق

 

وفي مركز ميت غمر بقرية كوم النور تحديدا  تم تنفيذ تدريب "مودة"لـ 40 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق وأسس إختيار شريك الحياة وأهمية التماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعاون بين جميع أفراد الأسرة.

كما نظم نادي الايمان لرعاية المسنين ندوة صحية بالتعاون مع الادارة الصحية بميت غمر بحضور اعضاء النادي والمسنين المقيمين بدار الولاء واعضاء مجلس الادارة.

توزيع  300 بطاقة تكافل وكرامة جديدة للمواطنين

وفي مركزي منية النصر ودكرنس تم توزيع  300 بطاقة تكافل وكرامة جديدة للمواطنين المستحقين للدعم النقدي المشروط.

 

وذلك في اطار تنفيذ مبادرة  رئيس الجمهورية "بداية جديده لبناء الانسان " والتي تم أطلاقها دولة رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر الجارى، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد انور العدل نائب المحافظ، اشراف الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية

 

تضامن الدقهلية: استمرار انعقاد لجان تظلمات كارت الخدمات المتكاملة

تضامن الفيوم تقدم 5071 قرضا حسنا لتطوير المشروعات الصغيرة

 

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اعضاء مجلس الادارة الإدارة الصحية بميت غمر التعاون مع الادارة الصحية الدكتورة مايا مرسى اللواء طارق مرزوق بداية جديدة لبناء الإنسان كارت الخدمات المتكاملة مجلس

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