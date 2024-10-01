وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة القيادات لاختيار وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري

انعقدت، اليوم الثلاثاء، لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري.

اجتماع لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية



وقد تشكلت اللجنة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني وإجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين والدكتور صلاح معوض نائبا عن عميد كلية التربية والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.



وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأكد شعبان التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتقاني والإخلاص في العمل