الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة القيادات لاختيار وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري

اجتماع لجنة القيادت
اجتماع لجنة القيادت بتعليم الدقهلية، فيتو

انعقدت، اليوم الثلاثاء، لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري.

اجتماع لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية


وقد تشكلت اللجنة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني  وإجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين والدكتور صلاح معوض نائبا عن عميد كلية التربية والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.
 

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.


وأكد شعبان التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتقاني والإخلاص في العمل

فحص 38 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة في الدقهلية

التحفظ على 7 أطنان سماد وملح وتحرير 143 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم بالدقهلية الدوريات العالمية الشئون المالية والادارية العام الدراسي الجديد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس مجلس الامن مدير عام الشئون المالية والادارية وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم و

مواد متعلقة

بعد تحديد موعدها، تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها

السيسي يوجه الحكومة بتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات

بعد تصريحات نعيم قاسم.. إسرائيل تجتاح لبنان بريًا.. اختبار قدرات حزب الله لصد الهجمات الصهيونية أهم أهدافها.. وخبير عسكري: الاحتلال نجح في سياسة تصفية قادة الحزب

الأكثر قراءة

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته في لبنان

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

السفارة المصرية في لبنان تصدر بيانا هاما للجالية وتطالبهم بتجهيز هذه الأوراق

إثيوبيا تتعمد الإضرار، خبير بالشأن الإفريقي يكشف سر تراجع منسوب بحيرة سد النهضة

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يتراجع جنيه في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

تفسير رؤية السلحفاة في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

المزيد
الجريدة الرسمية