الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

السفير الاسرائيلي
السفير الاسرائيلي فى قبرص، فيتو

ذكرت وكالة رويترز أنه تم اختطاف  السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.

 السفير الإسرائيلي في قبرص

من جهتها أكدت السلطات الأمنية القبرصية صحة الخبر وأن البحث والتحري جار عنهم.

وأكدت تقارير اسرائيلية أن السفير الاسرائيلي اختطف مع مرافقيه في قبرص.

وعلى الجانب الأخر نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني بقوة في غضون أيام، وستستهدف مواقع نفطية واستراتيجية هامة في إيران.

غارات جوية بجانب عمليات سرية

ويشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين وفق "الموقع" إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد يستهدف منشآت النفط الإيرانية، في حين يرجح آخرون الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضافوا أن الرد الإسرائيلي "ربما يشمل غارات جوية بجانب عمليات سرية مماثلة لتلك التي أدت إلى مقتل هنية قبل شهرين في طهران".

احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة

وحذر مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" من احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة، حيث هددت إيران بأنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي، فإنها ستوجه ضربات أخرى ضدها.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه في حال ردت إيران مجددا فإن جميع الخيارات ستكون على الطاولة بما في ذلك الضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: "لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على الهجوم (المرتقب)، لكننا سنأخذ في الاعتبار احتمالية القيام بأقصى ما يمكنهم فعله، وهو ما سيكون قضية مختلفة تماما".

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