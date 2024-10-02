بأسعار مخفضة افتتاح معرض المنصورة الدائم للسلع الغذائية

تشهد محافظة الدقهلية اليوم افتتاح معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة (معرض المحافظه شارع الجيش أمام حي شرق - معرض المحافظه شارع عبدالسلام عارف بجوار مدخل الأمن المركزي).

يشهد مراسم الافتتاح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية

افتتاح المعرض الدائم بالمنصورة للسلع الغذائية

وبحضور محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق

واكد"اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

حملات مستمرة في الدقهلية

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

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