الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير كازاخستان إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير كازاخستان بالقاهرة
ads

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات السياحية والأثرية بين مصر وجمهورية كازاخستان ولاسيما في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين البلدين.
 

لقاءات وزير السياحة والآثار مع سفراء العالم 
 

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد الوزير لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية وفتح آفاق أرحب لمزيد من التعاون.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودعم مشروعات ترميم الآثار المملوكية في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب على الضيافة والتنمية السياحية لتطوير منطقة بحر قزوين لتصبح منطقة سياحية بها العديد من الخدمات السياحية والفنادق على غرار مدينة العلمين الجديدة، هذا بالإضافة إلى تدريب شباب الآثاريين الكازاخ على الترميم والحفائر حتى يتمكنوا من اكتشاف آثار بلدهم.

إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية في جمهورية كازاخستان
 

كما تم بحث إمكانية إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية في جمهورية كازاخستان بما يساهم في تعريف الشعب الكازاخي بالحضارة المصرية العريقة والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتج السياحة الثقافية، هذا بالإضافة إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القادمة بين البلدين في مجال السياحة والآثار بما يساهم في تنمية علاقات التعاون السياحي والأثري بينهما.

وحضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وطالغات إلياس سكرتير أول بسفارة كازاخستان بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شريف فتحي وزير السياحة والآثار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية جمهورية كازاخستان سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة كازاخستان

مواد متعلقة

مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة 57357

السياحة والآثار تنظم جولات لفرق الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

تؤدي لقطع الكهرباء، أسباب ظهور كلمة "أحمال" بالعدادات مسبقة الدفع

حزب الله يفاجئ إسرائيل بسلاح جديد، مواصفات الصاروخ نور الباليستى

تريزيجيه ضد رونالدو، التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والريان القطري

وزير التموين يكشف مميزات الدعم النقدي وموعد تطبيقه

أسعار شقق جنة بالتخصيص الفوري

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

المزيد

انفوجراف

الخطر قائم.. نجيب ساويرس يكشف مصير أسعار الذهب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

المزيد
الجريدة الرسمية