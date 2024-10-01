الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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وزير التموين يستمع إلى مقترحات النواب بشأن ملف الدعم النقدي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

كما استمع وزير التموين إلى وجهات نظر النواب المختلفة ومقترحاتهم بشأن مناقشة ملف الدعم العيني والنقدي والسيناريوهات المقترحة والتي تعكس في مجملها الرغبة الحقيقية للوصول إلى أفضل بديل يناسب التجربة المصرية ويلبي احتياجات ورغبات المواطنين.

ووجه وزير التموين  إدارة الاتصال السياسي بالوزارة  بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب  المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ التحول إلى الدعم النقدي وزير التموين

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