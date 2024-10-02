4 أرقام تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بولونيا

دوري أبطال أوروبا، يستعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، لتحقيق عدة أرقام قياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا حال تسجيله اليوم ضد بولونيا الإيطالي.

ويستعد ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره بولونيا الإيطالي اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قد يصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ النادي على الإطلاق يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعبه، في دوري أبطال أوروبا.

وإذا تمكن محمد صلاح من التسجيل اليوم، سيصبح بولونيا الخصم رقم 25 الذي يزور شباكه رفقة ليفربول في المسابقة الأوروبية.

كما أن محمد صلاح على بعد هدفين من تسجيل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا في مسيرته بعدما سجل 44 هدفًا في البطولة، و4 أهداف في التصفيات المؤهلة.



وفي حال تسجيل محمد صلاح هدف اليوم أمام بولونيا، سيصبح الإفريقي الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة الأوروبية، برصيد 45 هدفًا، متجاوزًا رقم ديدييه دروجبا.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح سبق له تسجيل 5 أهداف ضد بولونيا، رفقة روما في بطولة الدوري الإيطالي في 3 مباريات، بما في ذلك هاتريك في فوز الذئاب 3-0 في نوفمبر 2016.



موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما سقط بولونيا في فخ التعادل دون أهداف أمام شاختار الأوكراني.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.