نجم وسط ليفربول يكشف الفرق بين كلوب وسلوت

كشف النجم الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، عن حلمه مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

ويواجه ليفربول نظيره بولونيا، غدًا الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماك أليستر، في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "عندما تلعب لليفربول، عليك أن تكون في القمة، وهذا ما نريده نحن".



وأضاف: "أعتقد أن الأفكار متشابهة ما بين سلوت وكلوب، لا أعتقد أن هناك اختلاف كبير، الآن لدينا المزيد من طرق اللعب التي نعرفها ونحاول تحسينها".

وتابع: "سلوت مدرب مذهل، اكتشفنا ذلك منذ اليوم الأول، فهمنا ما يريده منا، هذا هو الشيء الرئيسي في المدرب".

وأكمل: "حاول أن ينقل لنا الفكرة التي لديه، لقد وصلنا إلى هذا الهدف، ولكن هناك مجال للتحسن".

وعن الفوز بدوري الأبطال، قال: "إنه حلم بالنسبة لي، بالنسبة لبعضهم إنها مفاجأة أن أفوز بكأس العالم وألعب أولى مبارياتي في دوري الأبطال ضد ميلان، إنه أمر جنوني".