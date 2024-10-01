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رياضة

دوري أبطال أوروبا، 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام بولونيا الإيطالي

محمد صلاح
محمد صلاح

دوري أبطال أوروبا، يستعد النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه بولونيا الإيطالي غدا الأربعاء.

محمد صلاح لاعب ليفربول 

ويسعى صلاح لتحقيق 3 أرقام قياسية جديدة في دوري الأبطال أمام بولونيا حال التسجيل وهي: 

 أنه يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية بدوري الأبطال على ملعب "أنفيلد".

سيكون بولونيا الفريق الـ25 الذي يسجل في مرماه بدوري الأبطال.

 الوصول إلى حاجز الـ50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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