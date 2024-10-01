مدرب ليفربول يعلن عودة نجم الفريق في مباراة بولونيا الإيطالي

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن عودة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

لكن مدرب الريدز أشار إلى احتمالية غياب الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا عن مباراة بولونيا، بسبب معاناته من إصابة قد تعوقه عن المشاركة.

و قال: "فيديريكو تدرب معنا بالأمس، لكنه جاء اليوم ببعض المشاكل، ولهذا أتوقع عدم انضمامه للقائمة، وهذا أمر مؤسف بالنسبة له، لكني لا أتوقع غيابه لفترة طويلة".

وفي سياق آخر، أثنى سلوت على منافسه الإيطالي قبل مباراة الغد، بقوله: "بولونيا أظهر مدى صعوبة التغلب عليه".

واختتم: "نحن نعلم مدى صعوبة التفوق على فريق يلعب بأسلوب رقابة رجل ضد رجل في كل أنحاء الملعب، ولهذا لا نقلل من شأنهم على الإطلاق".