ريح التغيير تهب على منتخب مصر، اختيار 24 لاعبا لمواجهتي موريتاني، استبعاد حجازي والنني، السهر يطيح بإمام عاشور، والمفاجأة حمزة علاء

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق، استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥.

استبعاد أحمد حجازي

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء، استبعاد أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، بعد المشادة التي نشبت بينهما أثناء مباراة كاب فيردي في المعسكر الماضي.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها حسام حسن عودة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، للمرة الأولى في عهد الجهاز الفني الحالي، وجاء ضمه ليحل بديلا لمحمد النني، خاصة أنه يلعب في نفس مركز، لاسيما بعد تألق دونجا في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة ضد النادي الأهلي.

أحمد حجازي، فيتو

استبعاد محمد النني وإمام عاشور

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة أيضا باستبعاد محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على الرغم من تواجده في المعسكر الماضي ومشاركته بديلا أمام كاب فيردي التي أقيمت بالقاهرة الشهر الماضي، كما خرج من القائمة إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، الذي تواجد أساسيا في كل معسكرات المنتخب الوطني في الفترة الماضية.

كواليس إصابة حجازي والنني

وعلمت فيتو أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تحدث مع جهازه المعاون، موضحا لهم أن أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، ترتيبه الرابع أو الخامس في مركزه، وأنه لن يضمه خلال الفترة المقبلة منعا لحدوث أزمات أو اعتراضات من جانب اللاعب على عدم مشاركته في المباريات، بالإضافة إلى ما حدث من حجازي خلال مباراة بوتسوانا وحديثه غير اللائق مع طارق سليمان المدرب العام في الفندق عقب انتهاء لقاء المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من التصفيات.

محمد النني، فيتو

تجديد الدماء بصفوف منتخب مصر

حسام حسن أبلغ معاونيه أنه سيعتمد خلال الفترة المقبلة على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع ومعهم خالد صبحي إلى جانب وجود حمدي فتحي وتوظيفه في الدفاع إلى جانب مركزه الأساسي كلاعب خط وسط، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام مع إمكانية.

سبب عدم استدعاء محمد النني

وفيما يخص محمد النني، فيرى حسام حسن أن هناك لاعبين مميزين في مركزه مثل مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، كما أن المدير الفني يخطط جديا خلال الفترة المقبلة للنزول بمعدل الأعمار.

وعلمت فيتو أن حسام حسن، “قلقان من فكرة تواجد النني والجلوس على دكة البدلاء” وهو ما قد يترتب عليه غضب النني لأنه لاعب كبير وحقق نجاحات مع المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، وبالتالي فضل عدم ضمه لمعسكر أكتوبر الجاري.

حمزة علاء، فيتو

استبعاد حمزة علاء وعودة محمد عواد لقائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل الأربعاء، قيام المدير الفني بضم أربعة حراس مرمى كما اعتاد في المعسكرات السابقة منذ توليه مهام منصبه، ولكنها شهدت استبعاد حمزة علاء حارس الأهلي الشاب الذي ضمه حسام حسن في المعسكر الماضي، ودخل القائمة بدلا منه محمد عواد حارس الزمالك.

إمام عاشور، فيتو

سبب استبعاد إمام عاشور

وشهدت قائمة المنتخب الوطني خروج إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بعدما تواجد اللاعب أساسيًّا في معسكرات المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية، سواء مع البرتغالي فيتوريا أو حتى في ولاية حسام حسن.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن استبعاد إمام عاشور جاء بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير في مباريات فريقه الأخيرة، "خاصة بعدما تأكدنا بأن تراجع مستوى اللاعب يرجع بسبب كثرة السهر وعدم الالتزام".

وتابع المصدر لفيتو، قرار الجهاز الفني باستبعاد إمام عاشور من معسكر أكتوبر، يأتي بهدف إيصال رسالة للاعب بضرورة العودة للالتزام والتدريب جيدًا واستعادة مستواه البدني والفني المعهود، خاصة أنه موهبة كبيرة ويجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، مشددًا على أن باب المنتخب مفتوح أمام اللاعب بشرط استعادة مستواه والتحلي بالانضباط.

واختتم المصدر، أن استبعاد إمام عاشور هي رسالة.. ليست له فقط ولكن لجميع اللاعبين بأن منتخب مصر يحتاج للاعبين المجتهدين المنضبطين الذين يحافظون على موهبتهم.

محمد عواد، فيتو

24 لاعبا في قائمة مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن 24 لاعبا، بينهم ستة لاعبين محترفين

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.