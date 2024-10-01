مصدر: حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المدير الفني للفريق حسام حسن، اجتمع أمس الإثنين مع معاونيه من أجل حسم أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر

أضاف المصدر لـ فيتو، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، سيستكمل الإجتماع اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة من أجل مناقشة القائمة النهائية للاعبين في معسكر أكتوبر، وسط توقعات بأن يعلن الجهاز الفني عقب انتهاء الإجتماعه اليوم عن أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة لمواجهتي موريتانيا، على أن تضم القائمة من ٢٥ الي ٢٦ لاعبا على الأكثر.

منتخب مصر الوطني، فيتو

موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد السفر إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها في لقاء الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة خاصة.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا على الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، في اليوم السابق للمباراة 14 أكتوبر الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فور انتهاء المباراة مباشرة.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعد لمباراة الإياب أمام نظيره المصري في الجولة الرابعة من التصفيات.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي، في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.