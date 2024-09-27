متظاهرون يطالبون ماكرون بالاستقالة بسبب أحداث غزة ولبنان

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة، حادة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان خلال تفاعله مع الجمهور في مونتريال أمس الخميس.

مطالب بإقالة ماكرون

وهتف المتظاهرون ضد الرئيس الفرنسي الذي خرج من مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مرددين عبارات: "عار عليكم"، "أيديكم ملطخة بالدماء"، "أنتم تقتلون الأطفال في فلسطين"،

ودافع رئيس الجمهورية عن موقف فرنسا أمام المتظاهرين، قبل أن يعبر عن إحباطه قائلًا: "لو كانوا يعرفون كم نقاتل من أجل تحسين الأمور".

وحاول ماكرون الرد نقطة بنقطة، باللغة الإنجليزية، ولكنه لم ينجح في تغيير مجرى النقاش، بشأن غزة، إذ قال: "لنكن واضحين، نحن لا نبيع أسلحة، نحن نطلب وقف إطلاق النار، وقد ذهبنا إلى مجلس الأمن من أجل ذلك".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب أن نعمل جميعًا معًا، ونتفق على ما نفعله لإقناع دول المنطقة جميعها بوقف الجماعات الإرهابية"، ولكن إحدى المتظاهرات ردت بحدة وأكدت بأن حركة حماس ليست "مجموعة إرهابية، بل حركة مقاومة".

ورد ماكرون عليها بالقول: "لا، ما تقولينه غير مقبول، لقد قتلوا مئات الأشخاص"، مشيرًا إلى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقالت الشابة مستاءة: "إذا كنتم في السلطة ولا تستطيعون تغيير شيء، يجب أن تستقيلوا، فأنتم لم تفعلوا شيئًا".

وأشار الرئيس ماكرون إلى عمله من أجل لبنان، عادًّا في مؤتمره الصحفي أنه سيكون "خطأ" من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وقف إطلاق النار المقترح في لبنان، محملًا إياه مسؤولية تصعيد الوضع الإقليمي.