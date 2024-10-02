تأكيدا لفيتو، أحمد حجازي خارج قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥.

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل الأربعاء، استبعاد أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي.

وكانت فيتو انفردت في وقت سابق بأن أحمد حجازي لن يكون متواجدا ضمن قائمة الفراعنة بمعسكر أكتوبر، بعد المشادة التي نشبت بينهما أثناء مباراة كاب فيردي في المعسكر الماضي.

لمطالعة الخبر: لهذا السبب، أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

أسامة فيصل

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.