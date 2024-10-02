دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يكتسح سيلتك 7-1

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، نظيره سيلتك الإسكتلندي، بسباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دورتموند وسيلتك

أحرز سباعية بوروسيا دورتموند كل من إيمري كان هدف وكريم اديمي هاتريك وسيرهوو جيراسي هدفين وفيلبكس نيميشا في الدقيقة 8 و11 و29 و42 و40 و66و 79 على الترتيب.

وأحرز هدف سيلتك ماييدا في الدقيقة ٩.

تشكيل بوروسيا دورتموند

كوبيل؛ كوتو، أنطون، نيكو شلوتيربيك، رايرسون؛ باسكال جروس، إيمري كان؛ أديمي، براندت، جيتنز؛ جيراسي.



تشكيل دورتموند ضد سيلتيك

دورتموند ضد سيلتيك

ورغم أن أبطال إسكتلندا فازوا بكل مبارياتهم هذا الموسم، فإن اختبارهم الأصعب ينتظرهم في دورتموند، حيث سجل أصحاب الأرض الكثير من الأهداف في الأسابيع الأخيرة.