الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شروط التقديم على شقق بيت الوطن للمصريين في الخارج

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة الطرح الجديد بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

 وحددت الوزارة شروط التقديم وهي كالتالي:

-يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ ٦٠ يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

-أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية. 

-ألا يقل سن الحاجز عن ٢١ سنة، ويمكن للقاصر الحجز بولاية أحد والديه. 

-الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط.

ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم.

ويبدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من اليوم الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

ويضم الطرح شقق بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز بعدد من المدن الجديدة وهى العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البنك المركزى المصرى الإسكان العلمين الجديدة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المصريين في الخارج المنيا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

لفتة وفاء من السيسي لطالب توفي في السنة النهائية بالكلية الحربية

رسائل حاسمة من السيسي للمصريين خلال حفل الأكاديمية العسكرية

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

موعد بدء عملية الإجلاء، مصر توجه نداء عاجلا لمواطنيها في لبنان

متخصص بالشأن الإفريقي يكشف مغزى رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة

عثر عليها بغزة بعد 10 أعوام من اختطافها في العراق، عملية معقدة لتحرير فتاة إيزيدية

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية