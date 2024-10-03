شروط التقديم على شقق بيت الوطن للمصريين في الخارج

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة الطرح الجديد بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

وحددت الوزارة شروط التقديم وهي كالتالي:

-يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ ٦٠ يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

-أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية.

-ألا يقل سن الحاجز عن ٢١ سنة، ويمكن للقاصر الحجز بولاية أحد والديه.

-الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط.

ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم.

ويبدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من اليوم الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

ويضم الطرح شقق بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز بعدد من المدن الجديدة وهى العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة.