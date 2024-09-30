أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

سد النهضة، كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد جامعة تشابمان بأمريكا، عن كارثة جديدة لسد النهضة بعد الزلزال الرابع.

أكبر دولة في إفريقيا تسجيلا للنشاط الزلزالي

وقال العسكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"إثيوبيا تعد الأولى في إفريقيا من حيث النشاط الزلزالي والبركاني، لذلك من المتوقع حدوث زلازل بها.

حدوث زلزال كبير في إثيوبيا

وأكد “العسكري”: الزلازل التي تم تسجيلها في إثيوبيا قد تكون مؤشر على حدوث زلزال أكبر من ذلك بكثير في الأيام المقبلة.

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