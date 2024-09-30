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عقارات

هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ وكيل إسكان النواب يجيب (فيديو)

الفقاعة العقارية
الفقاعة العقارية في مصر، فيتو

الفقاعة العقارية، كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة وجود فقاعة عقارية في مصر.

 

المضاربة على الوحدات السكنية في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "هناك طرح كثيف من الوحدات السكنية ولا يوجد أي مزايدة أو مضاربة عليها حتى لا يكون هناك سعر غير حقيقي.

المعادلة المالية للعقار في مصر

وأضاف: المطورين العقاريين يقدمون أفضل ما لديهم في ظل المعادلة المالية والإمكانيات الموجودة الفترة الحالية، وبالتالي لا يوجد لدينا فقاعة عقارية.

 

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أسعار الوحدات السكنية 

وأكد: أسعار الوحدة السكنية في مصر تقيم بقيمتها السوقية نتيجة مدخلات الصناعة وليس بأعلى من قيمتها الحقيقية، وهناك أقساط لسنوات طويلة تساعد على رفع قيمة الوحدة.


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