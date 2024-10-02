القبض على عاطل اغتصب ممرضة بعد تخديرها في الجيزة

استدراجها واغتصابها تحت تأثير المخدر، واقعة مأساوية تعرضت لها ممرضة بدائرة قسم شرطة الطالبية، حيث أقدم عاطل لتناوب اغتصابها تحت تأثير المخدر بعدما استدراجها لشقة سكنية وارتكب جريمته الشنعاء بعدما قام بتخديرها.

الأمر الذي أفاقت منه المجني عليها في حالة ذهول وصراخ فأسرعت لقسم الشرطة وحررت محضر ضدها وفي غضون ساعات من البلاغ نجحت قوات أمن الجيزة من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته وجاري إحالته للنيابة العامة.

البداية كانت بتلقى الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطل باستدراجها وتخديريها وتناوب التعدي عليها جنسيًّا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة عقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء أحمد جمعة ومحمد عطية معاوني المباحث من تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.